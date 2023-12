Klassekampen har fått tilgang til flere interne eposter i partiet, der lokallagsledere og andre partitopper ønsker å sparke Waltherzøe.

«Saken har vel blitt diskutert over det ganske land, og de aller fleste er nok enige om at lederstilen Owe har, ikke passer for et politisk parti som INP», skriver leder Svein Stensrud i Moss INP i en epost som gikk ut til fylkesledere og lokallagsledere i partiet. Også Rainer Prang i Halden INP støtter dette.

Ifølge avisen er det innvandringsskeptiker Kjell Erik Eilertsen som av mange blir pekt ut til å overta. Eilertsen har blant annet gjort seg bemerket ved å kalle både Rødt og SV for nazistiske partier.

Waltherzøe sier til Klassekampen at han synes det er tungt å lese det folk i partiet skriver om ham, og innrømmer at han har en veldig intens lederstil.

– Det kan nok være en kime til at noen kjenner seg overkjørte, sier han til avisen, men understreker samtidig at han ikke har noen planer om å gå av frivillig.

Mandag denne uken ble det kjent at Waltherzøe har tatt pause som leder fram til 1. mars neste år.

INP ble stiftet i 2020. På en rekke målinger i høst har partiet hatt en oppslutning over sperregrensen på 4 prosent.