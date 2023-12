Lekkasjen innebærer at Sveriges utslippsregnskap snus på hodet. I stedet for en nedgang på 5 prosent i 2022, ble det en utslippsøkning på 7 prosent, opplyser Anna-Karin Nyström, sjef for Naturvårdsverkets klimamålenhet.

Det betyr at Sverige risikerer å bli bøtelagt av EU for manglende måloppnåelse på klimautslipp. Det pågår nå samtaler med EU-kommisjonen for å finne en løsning, skriver nyhetsbyrået TT.

Rørledningene Nord Stream 1 og 2 ble bygd for å frakte russisk gass til Europa via Østersjøen. Fortsatt er det uvisst hvem som sto bak det som etter alt å dømme var en sabotasjeaksjon.

Årsaken til at andre utslipp minsket markant i 2022, er mindre utslipp fra innenrikstransport. Det er ikke fordi veitransporten har gått ned, men på grunn av økt bruk av biodrivstoff sammen med bensin og diesel. Samtidig har bruken av elkjøretøy skutt fart.