– Det var to hendelser på relativt kort tid, og for begge er status at ingen er pågrepet, og at vi ikke kan si hvem som står bak, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til NTB mandag formiddag.

Klokken 18.59 søndag kveld meldte politiet i Oslo at de hadde rykket ut til Sinsen etter at det var avfyrt flere skudd i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer.

To og en halv time senere meldte politiet om nok en skyteepisode – denne gangen utenfor kjøpesenteret Arkaden i Karl Johans gate.

– Så langt er det ikke noe som tyder på at det er en sammenheng mellom de to skyteepisodene, sier Metlid.

Undersøker konflikter i kriminelle miljøer

Hun sier at det på Sinsen er mye som tyder på at de to involverte har en form for relasjon.

– Det har vært en høylytt diskusjon hvor det ender med at det avfyres flere skudd. Den ene tar seg bort i en bil, mens den andre løper fra stedet, sier Metlid.

Politiet har ikke klart å komme i kontakt med personen det ble skutt mot.

– Vi jobber blant annet med å innhente video og samtidig opp mot kriminelle miljøer for å avdekke om det kan være noen konfliktlinjer, sier Metlid.

Uenighet om hund

Avisa Oslo og NRK har snakket med to menn som skal ha vært involvert i hendelsen på Karl Johans gate i forkant av skytingen.

Til Avisa Oslo sier den ene av mennene at det hele startet med at noen i en ungdomsgjeng mente at hunden de to mennene hadde med seg, var aggressiv.

Den andre av mennene sier til NRK at en person deretter siktet en pistol mot bakken og avfyrte. Mannens sko skal så vidt ha blitt truffet av det som trolig er et rikosjett.

Metlid sier at de blant annet jobber ut ifra disse opplysningene i etterforskningen.

– Men det er ingen ting ved konfrontasjonen som skulle tilsi at det kunne bli skyting, sier hun.

Ber om tips fra publikum

Politiet ønsker tips fra publikum i forbindelse med begge skyteepisodene.

– Det gjelder særlig skyteepisoden på Sinsen, der det naturlig nok har vært færre vitner i området og er mindre videoovervåking enn på Karl Johan, sier Metlid.

Hun sier samtidig at de har gode videobilder fra Karl Johans gate.

– Men jeg kan ikke si noe nå om hvorvidt vi har selve hendelsen på video, sier hun.