Savnet kvinne i Suldal funnet omkommet

En kvinne i slutten av 60-årene er funnet omkommet i Suldal i Rogaland. Kvinnen har vært savnet etter at hun ikke returnerte til avtalt tid etter en gåtur søndag.

Sørvest politidistrikt opplyser at det var en drone fra politiet som fant kvinnen død i terrenget i Jelsaheia i Suldal. Kvinnen ble erklært død av lege på stedet. Politiet har ikke mistanke om noen straffbar handling.

Tre av fire terrorsiktede erkjenner skyld

Tre av de fire som er anklaget for å ha utført terrorangrepet i Moskva, erkjenner skyld. Søndag kveld ble alle fire varetektsfengslet fram til 22. mai. Det var stort politioppbud rundt rettslokalene i Basmannij.

Russiske myndigheter opplyste lørdag at elleve personer er pågrepet, blant dem de fire som anklages for å ha utført angrepet i en konserthall fredag. Alle er utenlandske statsborgere, ifølge myndighetene. Minst 137 mennesker ble drept i terrorangrepet.

Tenåring omkom i trafikkulykke i Kragerø

En gutt i tenårene omkom i en trafikkulykke i Kragerø søndag kveld. To andre personer er skadd. Ulykken skjedde da en UTV kjørte av veien.

Klokken 23.11 opplyser politiet på X/Twitter at en person er omkommet. Den omkomne er en gutt i tenårene. Pårørende er varslet. Tilstanden til de to øvrige involverte i ulykken er ikke kjent.

Kriseteamet i kommunen er varslet og kan hjelpe til med å ivareta de involverte og pårørende, skriver politiet.

Kvinne omkom etter å ha falt i sjøen i Flekkefjord

Kvinnen i 20-årene som ble hentet opp fra sjøen utenfor Flekkefjord søndag, ble natt til mandag bekreftet omkommet. En mann i 20-årene er fortsatt savnet. De pårørende er varslet.

Politiet i Agder opplyser at leteaksjonen etter den savnede mannen er avsluttet uten funn. Alle ressurser, bortsett fra Kystvakten, har dratt fra stedet. KV Sortland er fortsatt i farvannet og søker i området med ROV.

Både kvinnen og mannen er utenlandske statsborgere bosatt i Norge.

Fortsatt uvisst når Bergensbanen åpner ved Arna

Bergensbanen er fortsatt stengt mellom Bergen og Vaksdal etter avsporingen fredag. Bane Nor varsler ny oppdatering på situasjonen skjærtorsdag.

Det var fredag kveld at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon utenfor Bergen. Ingen kom alvorlig til skade som følge av avsporingen, men lokføreren hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell.

Lørdag varslet Bane Nor at de ville komme med en ny oppdatering på situasjonen mandag ettermiddag, men søndag kveld skriver de at en ny oppdatering ikke vil komme før tidlig torsdag morgen, altså på skjærtorsdag.

Opposisjonskandidat gratuleres med valgseier

Fire presidentkandidater i Senegal har gratulert opposisjonskandidat Bassirou Diomaye Faye med seieren. Regjeringspartiene er sikre på at det blir en ny runde.

Faye følte seg sikker på seier da han stemte i hovedstaden Dakar søndag. Gratulasjonene fra flere av de andre utfordrerne kom søndag kveld, før det forelå noe offisielt resultat.

Partiene som i dag har makten, sier på sin side at valget langt fra er avgjort at det trolig ikke er nok med søndagens ene valgomgang.

Ruud til åttedelsfinale i Miami

Casper Ruud fikk revansj for to tunge tap mot Alejandro Davidovich Fokina og tok seg til åttedelsfinale i storturneringen Miami Open. Ruud vant 6-3, 6–4 over den 28.-rangerte spanske 24-åringen. Det siste gamet ble en nervepirrende og jevn affære, og det var først etter den fjerde matchballen nordmannen kunne innkassere seieren.

– Det var absolutt en bra match. Jeg har tapt noen jevne kamper mot ham i det siste, så det var deilig å ta denne seieren, sier Ruud etter kampen.