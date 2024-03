Det var i midten av april i fjor at det oppsto brann i ventilasjonsanlegget til restauranten i Oslo.

– Politi, brann og helsevesenet fikk en ganske dramatisk melding fra en restaurant, som har lokale i første etasje, og så er det boliger over. Da vi kom hit var det kraftig røykutvikling, og brannen satt i ventilasjonsanlegget som går fra restauranten og ut til bakgården i bygården, sa politiets innsatsleder Tore Barstad til VG i forbindelse med brannen.

Rundt 30 personer ble evakuert og ni leiligheter som ligger i samme bygård som restauranten var ubeboelige etter brannen, men ingen personer ble alvorlig skadd.

Nå er restaurantens daglige leder, en kvinne i 40-årene, tiltalt for uaktsomt å ha startet en brann som lett kunne ha medført tap av menneskeliv.

Påtalemyndigheten mener at manglende renhold og vedlikehold av avtrekksvifta på restaurantens kjøkken førte til at glør fra kjøkkengrillen antente fett i ventilasjonsrørene over vifta.

Restauranten hadde ifølge tiltalen heller ikke sprinkleranlegg, og påtalemyndigheten mener at brannen førte til fare for at gjester, ansatte eller beboere i bygården kunne ha omkommet.

Rettssaken går i Oslo tingrett 28. mai.