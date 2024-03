Regjeringen presenterte i dag ny Nasjonal transportplan. Høyres Trond Helleland mener at regjeringen med denne planen er tilbake til å bygge stykkevis og delt, istedenfor helhetlige prosjekter.

– Høyres visjon om å bygge Norge sammen er forlatt. Vi vil binde landet sammen, det er avgjørende for at folk og varer skal komme raskt og trygt fram. Det virker som at regjeringen vil tilbake til klattvis utbygging, mens vi ønsker å se lengre strekninger og transportkorridorer under ett, sier Helleland.

Han mener utviklingsporteføljen er en bløff.

– Regjeringen prøver å pynte på sannheten gjennom å kalle prosjekter som er skrotet for «utviklingsportefølje». Det er en bløff. Realiteten er at prosjekter som er plassert i utviklingsporteføljen nærmest er gravlagt.