Under framleggingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036 fredag opplyste samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at Samferdselsdepartementet ser for seg å starte forhandlinger med Buskerudbyen i andre del av planens periode.

En del av byvekstavtalene er å redusere biltrafikken. Ifølge Drammens Tidende har det interkommunale samarbeidet tidligere blitt bedt om å utrede en pakke med bompengefinansiering. Nygård forteller at dette ikke er et absolutt krav for å få en avtale.

– Det er opp til de aktuelle stedene å svare ut om de klarer å oppnå det på andre måter enn bompenger, svarer han på spørsmål fra NTB.

Byvekstavtalene skal legge til rette for veksten i transport i byene ikke skal gi økning i trafikken med personbiler, og flere byer har allerede fått slike avtaler. Som en del av avtalene inngår også økonomisk belønning.

Buskerudbyen er et samarbeid som blant annet involverer kommunene Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker.