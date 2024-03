Regjeringen vil dreie midlene mot mer vedlikehold og fornying av veinettet, påpeker interesseorganisasjonen Naf i en kommentar til regjeringens transportplan for de kommende tolv årene. Det betyr at flere store og kostbare samferdselsprosjekter nedprioriteres, til fordel for mer fornyelse og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

– Dette er en riktig prioritering. Men de svikter på den største utfordringen i Distrikts-Norge, det enorme forfallet på fylkesveiene, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Totalt er etterslepet på nærmere 166 milliarder kroner på fylkesvei, inkludert skredsikring, ifølge Nafs kartlegging. Regjeringens økning på 1 milliard mer i året de neste seks årene og 1,6 milliarder per år i andre del av perioden, vil ikke stoppe forfallet og er langt fra å innfri forventningene regjeringen har skapt, mener Naf.

Organisasjonen er likevel fornøyd med hovedgrepet med å dreie satsingen over på utbedring, fornyelse og vedlikehold.

– Regjeringen har tatt et tøft valg når de prioriterer ned de største prosjektene og sprer midlene ut til mer vedlikehold, fornying og skredsikring. De største veiprosjektene innebærer enorme bompenger og store naturinngrep. Mange vil kjenne på at det er en riktig prioritering å vektlegge folks økonomi og naturen vår sterkere, sier Handagard.