Kongeparet feirer påsken på kongsgården i Oslo

Kronprinsfamilien vil være sammen med kongeparet på Bygdøy kongsgård i deler av påsken, og vil tilbringe resten av påskeuken i Uvdal. Når kongen går inn i påsken er han fortsatt sykmeldt. Det er han fram til 8. april. Tradisjonelt har kongefamilien feiret påske i Prinsehytta i Sikkilsdalen, øst i Jotunheimen, i Nord-Fron kommune.

Nederlands statsminister møter Xi

Kinas president Xi Jinping tar imot Nederlands statsminister Mark Rutte. De økonomiske båndene mellom landene blir et sentralt tema i samtalene. Spørsmålet er blant annet om nederlandske ASML, som lager maskinene som brukes til å produsere databrikker, kan fortsette vedlikeholdet av sensitive maskiner til milliarder av euro som kinesiske kunder har kjøpt. ASML er Europas største produsent av maskiner som lager de mikroskopiske kretsene i databrikker, utstyr til såkalt nanolitografi. Det har dermed en sentral posisjon i et marked verden er stadig mer avhengig av.

Drapsdømte i Georgia møter dommer i forbindelse med anke

Tre hvite menn som er dømt for hatkriminalitet og drap på en svart mann i delstaten Georgia i USA, møter i retten i forbindelse med anken i saken. Offeret i saken, 25 år gamle Ahmaud Arbery, var ute på joggetur da han ble drept den 23. februar 2020. Saken har fått stor oppmerksomhet etter at en mobilvideo av drapet, som ble filmet av en av de tre tiltalte, gikk viralt på internett.

Sjakkturneringen Grenke Chess fortsetter

Sjakkturneringen Grenke Chess i Tyskland fortsetter for Magnus Carlsen, som står med en seier og ett tap etter de første rundene tirsdag. I første parti tirsdag åpnet Carlsen turneringer med svarte brikker mot Richard Rapport. Partiet endte med tap for nordmannen. I parti nummer to hadde han igjen de svarte brikkene mot tyske Daniel Fridman, men gikk seirene ut av partiet. Alle spillerne skal møte hverandre to ganger i de innledende rundene med to partier om dagen.