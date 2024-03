Politiet fikk i 23-tiden den 27. august i fjor melding fra flere personer om at det var observert en person med automatvåpen og at det var avfyrt skudd i Trondheim sentrum, står det i en fersk dom fra Trøndelag tingrett.

Den ene av melderne var en mann som var ute og luftet hunden sin da en mann skjøt mot ham med det han antok var et replikavåpen.

Politiet rykket bevæpnet ut. Da den første patruljen med to betjenter ankom, snudde den nå tiltalte mannen i 30-årene seg mot den ene av politibetjentene og hevet våpenet mot ham. Politimannen rettet da sin ladde pistol mot mannen.

Da saken gikk i tingretten onsdag denne uken, sa politimannen i retten at den eneste grunnen til at han selv ikke avfyrte pistolen sin, var at han fortsatt stolte på melderens antakelse om at det var snakk om et replikavåpen.

Den andre politimannen sa på sin side i retten at han ikke så at våpenet ble rettet mot makkeren i løpet av de få sekundene det tok ham å gå rundt politibilen, men at han trolig ville ha avfyrt skudd om han hadde sett det.

Rett etter la mannen i 30-årene våpenet på bakken og ble pågrepet.

Nå er mannen dømt til fem måneders fengsel for truslene mot politimennene og mannen som luftet hunden sin. I dommen står det at replikavåpenet framsto som et ekte våpen.

Mannen ble også dømt for grovt tyveri i forbindelse med at han stjal en veske fra en mann ved å kutte over stroppen med en kniv.