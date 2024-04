Ulykken skjedde da en kvinne i 30-årene ble påkjørt ved Haugenstua senter og døde av skadene, skriver Nettavisen. Bilføreren kjørte fra stedet, men meldte seg for politiet 20 minutter senere.

Politiets etterforskning viste at han hadde overholdt fartsgrensen på 50 kilometer i timen, og at kvinnen ble påkjørt etter å ha gått ut i veien der det ikke var fotgjengerfelt.

Oslo tingrett mente likevel at sjåføren hadde kjørt uaktsomt. Veien utenfor Haugenstua senter var tett trafikkert av både myke og harde trafikanter på ulykkestidspunktet. Dommerne slo fast at han dermed holdt for høy hastighet enn hva forholdene tilsa, og at han ikke fulgte godt nok med.