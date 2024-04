President Joe Biden fikk støtteerklæringer fra minst 15 i Kennedy-familien under et valgkamparrangement i Philadelphia torsdag.

Målet er å svekke Trump, men ikke minst å undergrave Robert F. Kennedy Jr., som stiller som uavhengig kandidat.

– Vi vil gjøre det krystallklart at vi føler den beste veien fremover for USA er å gjenvelge Joe Biden og Kamala Harris for fire nye år, sier Kerry Kennedy.

Hun er i tillegg til å være søsteren til Kennedy Jr. også niesen til USAs tidligere president John F. Kennedy.

– Kun to kandidater

Hun mener det kun er to kandidater med en reell sjanse til å vinne valget i år.

Biden takken for støtten og beskrev det som en stor ære. Presidenten har en byste av John F. Kennedy i det ovale kontor, og i den påfølgende talen kalte han Donald Trump en trussel mot demokratiet.

– Nå er tiden inne for å holde momentumet gående og ikke senke farten, fordi det er så mye som står på spill, sa Biden.

Toner ned støtteerklæringene

Kennedy Jr. har forsøkt å legge en demper på familiens støtteerklæringer til Biden.

– Jeg er fornøyd med at de er politisk aktive, det er en familietradisjon. Vi er delt i våre meninger, men forent i vår kjærlighet for hverandre, skriver Kennedy Jr. på X/Twitter.

Deres motkandidat, Donald Trump, følger også spent med på Kennedy Jr. sitt kandidatur. Men den tidligere presidenten kommer ikke med noe støtte til den nåværende.

Hvis jeg var en demokrat ville jeg stemt på Kennedy Jr. hver gang over Biden, sier Trump i en video.