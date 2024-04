Dette er den andre forsendelsen av F16-fly fra Norge til Romania, opplyser Forsvarsmateriell.

De tre første flyene ble levert i november.

– Dette er et svært viktig oppdrag der vi bidrar til å bygge opp et moderne kampflyvåpen hos en NATO-alliert i et spent område i Europa, sier brigader Aage Longva.

Flyene har vært gjennom omfattende vedlikehold og er blitt modifisert før overleveringen. Forsvarsmateriell benytter Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) til denne jobben.

I alt 32 F16-fly skal leveres. F-16 ble faset ut av Luftforsvaret i 2021.