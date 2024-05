Eden Abraham Paalgard, som er barnehagelærer og bosatt på Romsås i Oslo, sier til Klassekampen at hun planlegger en alternativ mangfoldsfeiring for familier som ikke ønsker å delta i pride.

– Vi skal vise hvordan mangfold i barnehagen bør se ut, sier hun. Mangfold, inkludering og et trygt miljø krever ikke pride og regnbueflagg. Utgangspunktet må være barnas verden, deres familie, venner og nærmiljø.

Hundre foreldre i bydel Grorud signerte et opprop mot pride i barnehagen i mars. Til tross for dette, har bydelen besluttet at alle barnehagene skal flagge med pride-flagget fra 19. til 29. juni.

– Når majoriteten av foreldrene ikke ønsker at pride skal markeres, lurer jeg på hvem sitt behov barnehagen ønsker å dekke? For meg blir det veldig tydelig at dette styres av voksnes politiske ønsker, og ikke hva som er best for barna, sier Paalgard.

Hun påpeker at Groruddalen har et stort mangfold av bakgrunner og kulturer.

– Alle skal føle at de passer inn i fellesskapet i Norge. Mangfold skal forene, ikke skape splid, sier Paalgard.

Bydelsdirektør Ayub Tughra sier flaggingen med regnbueflagget i pride-uken er del av Oslo kommunes handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold, Stolt og fri.

– Når det gjelder pride, har det vært en tradisjon at pride markeres også i barnehagen – på barnas premisser, skriver Tughra i en epost.