I prosent var økningen på 18,2 prosent, skriver VG.

Økt oppetid på fotobokser og høyere bøtesatser er en stor del av årsaken, ifølge avisen. I 2023 kom 379 millioner inn fra fotobokser, mot 223 millioner i 2021.

– Et tilstrekkelig høyt nivå på reaksjoner som bidrar til at flere overholder reglene er derfor positivt for trafikksikkerheten, sier statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet.

Fotoboksene har en oppetid på rundt 90 prosent. I 2023 kontrollerte de over 288 millioner kjøretøy, 18 prosent flere enn i 2021.