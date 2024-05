Hovedtillitsvalgt for Delta Kristoffer Vikan på Ålesund sjukehus og Volda sjukehus forteller om flere ulike typer feil som har oppstått.

– Det har kommet henvisninger til Ålesund sjukehus som skulle gått enten til Molde sjukehus eller til Kristiansund sjukehus. Dette gjelder i alle fall to avdelinger i Ålesund. I tillegg har pasienter fått innkalling til feil avdelinger. Hele pasientgrupper har fått innkalling til feil avdeling, sier Vikan til Sunnmørsposten.

I tillegg fikk flere ansatte i psykiatrien tilgang til pasientlister de ikke skulle hatt tilgang til.

De tekniske problemene var ventet. Derfor innførte helseforetaket ringerutine ved hastesaker for å dobbeltsjekke at meldinger kom fram.

– Alle avdelinger skal ha superbrukere som kan veilede. Men flere steder er trøkket så stort at det ikke er tid til å veilede, sier Vikan.

Ifølge administrerende direktør Olav Lødemel i helseforetaket blir de fleste sakene løst lokalt, og sakene blir gjennomgått og prioritert tidlig på morgenen i fellesmøter.

– Hovedutfordringene nå den første uka har blant annet vært problemer med tilganger til pasientlister, oppsett av innbokser, etc. Noen ser for lite, og andre ser for mye. Vi vet at St. Olavs hospital også hadde utfordringer med dette i sin innkjøringsfase, sier han.

Han forsikrer at ledelsen følger situasjonen nøye og varsler aktuelle myndigheter «dersom situasjonen skulle tilsi det».