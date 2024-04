Det iranske nyhetsbyrået Mehr bekrefter besøket 6.–8. mai.

– Grossi vil treffe iranske tjenestemenn i Teheran før han deltar på den internasjonale konferansen om kjernefysisk forskning og teknologi i Isfahan, melder det iranske byrået.

IAEA-sjefen sa i februar at han planlegger et besøk til Teheran for å hindre at forholdet mellom atomenergibyrået og den islamske republikken «sklir ytterligere fra hverandre».

Grossi sa den gang også at anrikingen av uran ved iranske anlegg har dempet farten noe, men at landet fortsatt anriker rundt sju kilo uran hver måned til 60 prosents renhet.

Anriking til et så høyt nivå gjør at uranet nesten kan brukes i våpensammenheng, men er ikke nødvendig for kommersiell bruk i atomkraftverk. Iran hevder bestemt at landet ikke har planer om å skaffe seg atomvåpen, men ikke noe annet land har anriket til dette nivået uten å produsere atomvåpen.