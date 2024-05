Det jobbes imidlertid med restrukturering av rittkonseptet med tanke på å komme styrket tilbake i 2025 med et nytt ritt på verdenstournivå.

– Det er med tungt hjerte vi i styret, sammen med eiere og administrasjon, har kommet fram til at det dessverre ikke er forsvarlig å arrangere Tour of Scandinavia inneværende år, sier styreleder Andreas Lervik i Tour of Scandinavia i en pressemelding.

– Det er blitt jobbet intenst de siste ukene for å forsøke å finne løsninger som sikrer et finansielt grunnlag for å gjennomføre rittet, men vi må erkjenne at vi ikke har lyktes. Det mangler i størrelsesorden ca. 3 millioner kroner med tanke på å gå i balanse økonomisk, og da er det uansvarlig å planlegge med gjennomføring i år, sier han.

Det meste av arrangementet med etappene, vertskapskommuner og TV-rettigheter var på plass. Verdenstourrittet var planlagt over fire dager fra 29 august til 1. september.

Med i dragsuget går fjorårets nyvinning, det nordiske ungdomsrittet for kvinner, Nordic Youth Challenge. Det blir heller ikke noe av i år.