Bokført verdi av eiendelene oppgitt til 2,6 milliarder kroner, men arbeidet med å sikre verdier er krevende, ifølge bostyrer Christian Bohne i Advokatfirmaet Kjær.

Det skriver E24.

Årsaken er at selskapet driver salg og utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Dermed befinner det seg mye utstyr hos en rekke kunder.

Det understrekes samtidig at det er iverksatt et arbeid før konkursåpningen for å få registrert utstyret.

Milliongjeld til banker

Det skal nå jobbes med å avklare hvorvidt deler av virksomhetene kan videreføres og dermed sikre arbeidsplasser og opprettholde verdier av utstyr og anlegg, opplyser Bohne i en pressemelding.

Ifølge en kjennelse fra Agder tingrett hadde Agder Gruppen finansielle forpliktelser overfor Sparebank 1 SR-Bank på til sammen 280 millioner kroner.

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Askeland i Sparebank 1 SR-Bank vil ikke kommentere saken til E24.

Også andre banker har pant på flere titalls millioner kroner i eiendeler tilknyttet selskapene i konsernet.

Knallharde forhandlinger

Styret i Agder Gruppen varslet onsdag kveld at selskapet ville melde oppbud.

– Det har i den siste tiden pågått en intens prosess rundt mulige løsninger for å redde konsernet. Dessverre har det i løpet av prosessen blitt klart at omfanget av utfordringene er klart større enn opprinnelig antatt, slik at en redningsaksjon ikke var mulig, skrev styret i en pressemelding.

De siste dagene skal det ha vært knallharde forhandlinger mellom konsernet og långiverne, og etter det lokalavisen Fædrelandsvennen fikk opplyst, så trengte konsernet mellom 30 og 40 millioner kroner for å holde driften i gang.

Agder Gruppen har rundt 220 ansatte og holder til 13 steder i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.