Det bekrefter riksmekler Mats Ruland i en SMS til NRK.

Klokken 21 sa han at partene var langt fra hverandre.

– Vi er ikke i nærheten av å komme i mål. Det er veldig vanskelige og store problemstillinger som gjenstår, sa riksmekleren til kanalen.

Dersom staten og LO, YS, Unio og Akademikerne ikke blir enige, kan opptil 2700 ansatte i staten gå ut i streik fra fredag morgen.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.