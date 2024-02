Det opplyser det belgiske forsvaret til Romsdals Budstikke.

– Belgiske soldater som er til stede i Norge for trening, vil ikke få tillatelse til å forlate militærleiren denne helgen, skriver presseavdelingen i det belgiske forsvaret i en epost til avisen.

Én lokal mann ble sendt til sykehus med skader. Den skadde mannen ble utskrevet fra sykehus mandag. I alt fire har foreløpig fått status som fornærmet i saken.

Politiet opplyste til NTB torsdag at de jobber med å identifisere belgiske soldater som ble fanget på overvåkingskamera under slagsmålet. Det er grunnlag for flere siktelser, ifølge politiet.