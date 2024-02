– Bystyret i Drammen fattet den 13. februar 2024 vedtak om at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger. Vi har i dag varslet kommunen om at vi vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hvis det foreligger såkalt særlige grunner, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig. Denne myndigheten er delegert til statsforvalterne. Statsforvalteren påpeker at det skal være høy terskel for å gjøre noe slikt, men har nå altså kommet fram til at det i dette tilfellet er grunn til kontroll.

– Vi har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for vedtakets rettslige sider innen 28. februar 2024, heter det videre.

I tillegg til om vedtaket har et lovlig innhold, skal kontrollen avdekke om det er truffet av rett myndighet, og om saksbehandlingsreglene er fulgt.