– Etter de opplysningene vi har fått fra Pakistan, har vi siktet to personer som er bosatt i Øst politidistrikt for et drap som ble begått i Pakistan 6. februar, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til Dagbladet.

De to mannlige norske statsborgerne er mistenkt i forbindelse med en skyteepisode i Gujrat-distriktet i Punjab i Pakistan.

Onsdag ettermiddag var begge mennene i avhør. Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal framstilles for varetektsfengsling.

– Vi jobber i to spor nå. Det ene er å innhente nødvendig informasjon fra Pakistan. Så er det avhør av aktuelle vitner og de siktede. Det pågår nå, sier Braathen.

Ifølge en anmeldelse til lokalt politi i Pakistan var de to mennene en del av et følge på fire personer som dukket opp i en bil i byen Dinga og løsnet flere skudd.

En mann skal ha blitt drept og en annen skadd.