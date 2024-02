Nå skal rettssaken etter planen gjennomføres 12.-16. august, viser berammingslisten til Oslo tingrett.

Rettssaken der to tyske menn er tiltalt etter en ulykke under et motorshow på Bjerke travbane i 2022, skulle egentlig ha startet denne uken, men ble utsatt fordi aktoratet ikke hadde klart å stevne de to, skrev NRK i forrige uke.

En 22 år gammel mann er tiltalt for uaktsomt å ha skadd fem personer etter at bilen han kjørte under showet, havnet inn blant publikum. Han er også tiltalt for uaktsom kjøring.

22-åringens 49 år gamle far er tiltalt for å ha arrangert showet uten sikring av tilskuerne.