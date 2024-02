Kollektivvirksomhetene rundt om i landet er fremdeles positive til elbusser, viser en undersøkelse som er gjennomført av Kommunal Rapport.

I deres undersøkelse svarer 12 av 13 selskaper som har erfaring med elbusser at de har mer positive enn negative erfaringer.

I tillegg svarer 8 av 14 at de i liten grad frykter at overgangen til elbusser vil gi økte uregelmessigheter i rutetilbudet, og 4 av 14 svarer at de ville stilt krav om nullutslipp ved neste bussanskaffelse – selv om det ikke var et lovkrav.

Undersøkelsen baserer seg på tilbakemeldinger fra kollektivvirksomheter i alle 14 fylker.