Mesterligakamp på Branns hjemmebane

Klokken 18.45 starter kampen på Brann Stadion i Bergen mellom tsjekkiske Slavia Praha og Brann i gruppespillet i mesterligaen. Bergenskvinnene ligger på andre plass i gruppen etter at de slo St. Pölten i 2–1 i forrige uke. Laget er kun slått av Lyon på målforskjell.

Valg i Nederland

Nederlenderne strømmer i dag til stemmeurnene. Etter at mangeårig statsminister Mark Ruttes regjering raknet i juli, er det duket for valg av ny regjering. Mange velgere er usikre og det er høyst uvisst om høyresiden eller de rødgrønne vil gå av med seieren.

LO Stat kartellkonferanse

I dag er andre dag av kartellkonferansen som varer fram til onsdag. Etter planen skal Fafo sin rapport om frontfagsmodellen legges fram. Det vil også bli debatt om frontfaget med innlegg fra arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

60 år siden Kennedy-drapet

På denne dag for 60 år siden ble den daværende amerikanske presidenten John F. Kennedy drept da han kjørte i en bilkortesje gjennom Dealey Plaza i Dallas i Texas. Kennedy var særlig kjent for sine retoriske evner, for sin forhandlingsrolle i den kalde krigen og for sin tidlige død.