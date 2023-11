– Vi mener helt prinsipielt at det er helseministerens ansvar. Det er hun som har det overordnede ansvaret for sykehusene i Norge, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen til Altinget.

Hun viser til oppgavefordelingen mellom Stortinget, regjeringen og helseforetakene i begrunnelsen for ikke å støtte SVs forslag.

Partiet vil flytte beslutningsprosessen til nasjonalforsamlingen: «En så omfattende endring av sykehustilbudet i hele Nord-Norge må besluttes i Stortinget, og ikke på foretaksmøte slik det er lagt opp til i dag», heter det i SV-forslaget.

KrF støtter en slik tilnærming, mens politikere i Frp og Rødt har gått enda lenger og ville be regjeringen stoppe hele prosessen.

Store omveltninger

En arbeidsgruppe i Helse nord la denne uken fram forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

Det ble blant annet anbefalt å legge ned akuttsykehuset i Lofoten og gjøre det til et distriktsmedisinsk senter, samt å kutte fra to til ett sykehus på Helgeland. Samtidig kan akuttberedskapen ved sykehuset i Narvik flyttes til sykehuset i Harstad.

Det skjedde etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i fjor ba helseforetaket om å se på hvilke grep som kan skape en bedre spesialisthelsetjeneste i nord for framtiden.

Utrygghet og usikkerhet

Kjerkol har selv karakterisert helseforetakets situasjon som alvorlig og mener mangelen på fagfolk er kritisk.

– Nå har jo helseministeren og regjeringen satt i gang et veldig stort og veldig omfattende arbeid i Helse nord. Det har skapt mye utrygghet og usikkerhet for innbyggerne og for helsepersonellet, sier Trøen til Altinget.

– Nå må vi jo forvente at regjeringen også lander dette. Det har vært spesielt å se blant annet Senterpartiet, som rett etter at arbeidsgruppen hadde lagt fram sitt forslag, egentlig avlyste og punkterte hele prosessen.