– Det eksisterer samehets i samfunnet vårt, og det må vi nå lage en handlingsplan for å forhindre. Tiltakene må vi komme tilbake til. Det viktige i dag er at vi setter i gang dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NRK.

Ifølge Jaffery skal planen være klar i løpet av neste høst.

Øker i omfang

Forskningsrapporter og undersøkelser viser ifølge Sametingsrådet at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen, og at tre av fire unge samer har opplevd diskriminering fordi de er samer. Omfanget av hets og trusler mot samer økte i forbindelse med Fosen-demonstrasjonene.

Arbeidet som startet torsdag, er i tråd med krav fra Sametinget om at regjeringen lager en egen handlingsplan mot samehets.

Sametingsrådet la allerede i mai 2022 fram sin handlingsplan mot samehets for Sametinget , med 17 tiltak som Sametinget jobber med fram mot 2025. I tillegg til tiltak Sametinget selv gjennomfører, er dette tiltak som er avhengig av samarbeid og at nasjonale myndigheter tar sitt ansvar.

Vil øke kunnskapen

Sametinget fikk særlig to typer innspill: Det er behov for å løfte kunnskapen i majoritetsbefolkningen om samer og samisk historie, og det er et omfattende behov for hjelp og veiledning når man blir utsatt.

Sametingsrådet har foreslått at det opprettes en ombudsfunksjon under Likestillings- og diskrimineringsombudet som fokuserer bare på samehetsarbeid og vil dessuten lage en veileder for hvordan man går fram for å anmelde samehets.