Forsikringsselskapet If avsluttet forsikringsforholdet til klubblokalene i 2020. Begrunnelsen som ble gitt var at de «ikke tilbyr forsikring der vi har grunn til å tro at forsikringstaker/sikrede i større eller mindre grad er involvert i organisert kriminalitet», skriver Bergensavisen.

En privatperson har de siste 25 årene leid eiendommen ut til Stiftelsen Klubbhuset, som så fremleier den til Hells Angels. Vedkommende er medlem i Hells Angels Bergen.

Nå har If tapt i to rettsinstanser. Gulating lagmannsrett slo i september i år fast at Hells Angels er en lovlig forening i Norge, og at forenings- og forsamlingsfriheten er grunnlovfestet.

Dermed kan det heller ikke legges til grunn at motorsykkelklubben er en kriminell sammenslutning, og If er dømt til å betale til sammen 178.000 kroner i sakskostnader etter å ha tapt to rettsrunder.

If har anket til Høyesterett, som har besluttet at anken skal behandles.

– Det er klart saken reiser prinsipielle sider som tidligere ikke er avklart, så vi regnet med at Høyesterett ville være interessert. Men vi føler oss rimelig trygg på at resultatet fra tingretten og lagmannsretten vil stå seg, sier huseierens advokat, Marius Wesenberg, til BA.

Dato for ankeforhandlingen i Høyesterett er ikke satt.