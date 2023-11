Freddy Øvstegård (SV) kaller saken alvorlig og mener at den må få konsekvenser.

Datatilsynet varslet tirsdag at Nav får et gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt loven knyttet til IT-sikkerhet og personvern.

– Snoking i folks sensitive detaljer uten tjenestebehov er et alvorlig overtramp. Når brukere av Nav gjør noe galt, får det store konsekvenser. Det må det få når Nav gjør feil også, sier Øvstegård, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han vil nå be arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) om å komme til Stortinget for å svare på hva regjeringen gjør for å rydde opp. Han stiller også spørsmålet om hva regjeringen har visst.

– Hvis Nav har brutt loven med forsett, er det viktig å vite om regjeringen har kjent til denne praksisen, sier han.

Øvstegård påpeker at Nav forvalter store mengder sensitive opplysninger, og at etaten har stor makt over enkeltmennesker.

– Det er avgjørende at vi kan være sikre på trygg behandling av opplysningene. Denne saken skader tilliten, sier han.