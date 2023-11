Oppdrettsselskapet oppdaget torsdag et hull i en not i sitt oppdrettsanlegg etter at Fiskeridirektoratet fikk rapport om flere fangster av regnbueørret i Fensfjorden.

Direktoratet varslet deretter oppdrettsanlegg i området, noe som førte til at hullet ble oppdaget.

– Selskapet har hatt gjenfangstgarn ute ved lokaliteten i natt og har fått cirka 70 regnbueørret i disse, sier seniorrådgiver Monika Haugland i Fiskeridirektoratet.

Firda Sjøfarmer er nå pålagt å fiske i et utvidet område mellom Mjømna, Mongstad og Haugsdalsosen i Fensfjorden, for å få samlet inn mest mulig av den rømte fisken.

Det er i den forbindelse at selskapet utlover dusøren til folk i området som kan ha fått en oppdrettsørret på kroken.