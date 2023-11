Anslaget til landets sentralbank er basert på en rundspørring blant analytikere.

Forrige måneds anslag for årsinflasjonen var 180,7 prosent. Mandag opplyste landets statistikkbyrå at årsinflasjonen per oktober var 142,7 prosent.

I midten av oktober satte den argentinske sentralbanken opp styringsrenta med 15 prosent – til 133 prosent.