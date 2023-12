− Dagens praksis med at abortnemndene har den avgjørende myndigheten har opplevdes som belastende for mange kvinner i en vanskelig situasjon. Derfor vil vi se på endringer i nemndordningen for å legge avgjørende vekt på kvinnens valg, sier Lisa Marie Ness Klungland, som er Senterpartiets helsepolitiske talsperson.

Hun understreker at partiets grunnsyn er at dagens abortgrense beholdes.

− Vi har gått til valg på å videreføre dagens abortgrense fram til uke 12. Så er det viktig for oss at man bedrer oppfølgingen før, under og etter en abort.