Norges Banks hovedstyre har besluttet å utelukke selskapet Delek Group Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer, heter det i en uttalelse fra hovedstyret.

Beslutningen er basert på en tilråding fra Etikkrådet fra mai i år, med bakgrunn i selskapets petroleumsprospektering offshore i Vest-Sahara.

Samtidig er det vedtatt å sette selskapene KDDI Corp og Sumitomo Corp under observasjon i en periode på tre år grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, heter det videre.

Bakgrunnen for dette er selskapenes telekomvirksomhet i Myanmar.