Både riksvei 52 over Hemsedal og fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt, mens det over riksvei 7 Hardangervidda er stengt for personbiler og innført kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Ifølge Statens vegvesen skal det tas en ny vurdering på de to førstnevnte strekningene klokken 10 tirsdag, mens det tas ny vurdering av Hardangervidda før klokken 6.

Også i Troms og Finnmark er det innført kolonnekjøring på flere strekninger.

Vegtrafikksentralen øst har tidligere mandag også advart om glatte veier i Innlandet og Viken på grunn av regnvær på kvelden.