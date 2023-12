– Vi vet foreløpig ikke årsaken til strømproblemene, men vi har måttet skru av all strømmen for å finne feilen, sier pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til NTB.

Strømproblemene oppsto rundt klokken 12.

Blant annet Drammenbanen, Askerbanen og Spikkestadbanen påvirkes av problemene, og det gjør at togtrafikken til og fra vest og sør rammes.

– Det er vanskelig å skaffe alternativ transport. Vi anbefaler at du bruker annen transport om du kan, skriver Bane Nor på sine nettsider.