Sofie Nystrøm gikk fredag av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi de hadde tatt opp ulovlige lån i forbindelse med leie av nye kontorlokaler.

Filter Nyheter skriver at varsellampene gikk i Kommunaldepartementet allerede i fjor, før leieavtalen ble inngått. Da skrev departementet til Justisdepartementet at det ikke så ut til at NSM hadde fulgt reglene om å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie i det private markedet.

Eposter Filter har fått innsyn i, viser at Justisdepartementet deretter ba NSM redegjøre for dette. Statsbygg sier at de ikke ble brukt som rådgiver, verken før eller etter henvendelsen fra departementene.

Filter har ikke fått svar fra Justisdepartementet på spørsmål om saken.