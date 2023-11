Målingen gir Venstre 7,2 prosent (fram 1,4) og Rødt 6,8 prosent (1,9). Sammen med KrF og Industri- og næringspartiet er de de eneste partiene som vokser på målingen.

– Wow! Dette er svært gode tall. Jeg tror vi må helt tilbake til 2008 for å finne en oppslutning for Venstre på over 6 prosent over flere måneder, sier Venstre-leder Guri Melby til Altinget.

Melby mener framgangen skyldes at partiet har blitt mer tydelig i saker som EU og Ukraina. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller resultatet hyggelig og peker på andre saker for deres del:

- Jeg tror folk legger merke til at Rødt er partiet som går i spissen både for solidaritet med Palestina og i kampen mot forskjells-Norge, sier hun til ABC Nyheter.

Partienes oppslutning (endring i parentes): H 25,5 (-0,8), Ap 17,6 (-0,4), Frp 13,1 (-0,2), SV 10,2 (-0,8), V 7,2 (1,4), Rødt 6,8 (1,9), Sp 5 (-0,9), KrF 4,3 (0,5), MDG 3,99 (-0,4), INP 3,9 (0,2), Andre 2,5 (-0,4).

Meningsmålingen ble tatt opp av Opinion for ABC Nyheter og Altinget mellom 21. og 25. november. 1000 personer ble spurt om hvilket parti de ville stemt på hvis det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3,1 prosentpoeng.