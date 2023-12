– Gratulerer med dine 18 år – vi håper og ønsker deg alt godt for framtiden, sa dronningen i bursdagstalen.

Egentlig fyller prinsen 18 år på søndag, men feiringen starter allerede fredag med offisiell bursdagslunsj på slottet.

– Velkommen til alle sammen, til denne lunsjen for å feire den flotte prinsen vår, sa dronning Sonja i sin tale.

Blant gjestene er familien, faddere og representanter for det offisielle Norge.

– Du har et godt og solid livsfundament, kjære Magnus. Alt ligger til rette for at du kan ta gode veivalg for din egen fremtid. Det blir spennende å se, sa dronningen.

Foto-prins

Dronningen røpte at prinsen har plukket opp noen av de samme hobbyene som besteforeldrene.

– Du er teknisk begavet, har fått øynene opp for fotografering, noe som gleder meg stort, sa dronningen.

Hun er selv kjent for å være en ivrig hobbyfotograf.

– Sannelig har du ikke også allerede blitt hoff-fotograf! Du tok nydelige bilder av din kjære mamma til hennes 50-årsdag i sommer, sa dronningen.

Hun kunne også fortelle at prinsen har plukket opp en av bestefarens favoritthobbyer, nemlig jakt.

– Godt nok å være den du er

Bestemoren kom også med et alvorlig budskap til 18-åringen og andre på hans alder.

– Jeg tenker ofte at unge i dag er utsatt for et urimelig press. Det er så meget å ta stilling til. Så meget som trekker oppmerksomheten bort fra det som egentlig betyr noe. Så mange forventninger – både fra samfunnet, skole, venner og familie. Og da blir det lett til at man også forventer litt vel mye av seg selv, sa hun.

Hun påpekte at det er «godt nok å være den du er».

– Det viktigste er å bli sikker på seg selv og lytte til sin egen stemme! Evne til innlevelse i andre menneskers situasjon og det å være en god venn er meget viktigere enn å være «flink» til ting, sa en tydelig rørt dronning.

Bunadsprins

Prinsen stilte opp i bursdagen med en flunkende ny bunad, som han har fått i gave av kongeparet.

– Jeg må si det er en fryd å se deg i din nye Aust-Telemark-bunad. Det har vært en spennende periode å være sammen med deg i denne prosessen og observere hvilke valg du har tatt, sa dronningen.

Hun kunne fortelle at 18-åringen selv har valgt både farger, stoff og mønstre.

– Bunaden er blitt helt unik, og den bærer ditt særpreg. Den er deg!

Dronningbroderier

Dronningen røpte også en hemmelighet: Hun har selv bidratt med å brodere en innerlomme på bunadsjakken.

– Jeg er glad for løsningen – og jeg håper bunaden, og spesielt den broderte lille lommen, alltid vil være et lite minne om bestemors strev, sa dronningen.

På det offisielle bursdagsbildet var kongen den eneste som ikke hadde på seg bunad. Dette ble også bemerket av dronningen i talen.

– Det varmer mitt hjerte å se så mange til stede her i dag som bærer bunad, sa dronningen.

Hun tok en pause og så bort på kongen.

– Nesten alle, la hun til.

Privat feiring søndag

På selve bursdagen på søndag blir det en privat feiring, men Slottet vil ikke si noe mer om disse planene.

Prins Sverre Magnus ble født 3. desember 2005 på Rikshospitalet i Oslo. Prinsen er den tredje i arverekken til tronen etter faren, kronprins Haakon og søsteren, prinsesse Ingrid Alexandra.

Han går for tiden i tredje klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo.

Fine gaver

I anledning bursdagen har kong Harald har bestemt seg for å utnevne prins Sverre Magnus til St. Olavs Orden.

Han har også fått en rekke spennende gaver i tillegg til bunaden. Stortinget har kjøpt et maleri av kunstneren Cassius Fadlabi til ham.

– Prinsen har vokst opp i en familie med flere kunstnere, og han har en bestemor som fortsatt er aktiv kunstner. Derfor tenkte vi det ville være hyggelig å gi prinsen kunst, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Regjeringen har kjøpt toppturski til prinsen.

– Prinsen er glad i å gå og stå på ski. Derfor synes regjeringen det var fint å gi toppturski. Jeg ønsker ham mange flotte skiturer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Gavebordet viser også at han har fått noe tøy, en tursekk, et surfebrett, mer kunst, bøker, en radio og en kniv.