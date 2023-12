Det var etter en summarisk gjennomgang av uenigheten mellom aktoratet og forsvarerne rundt det avgjørende DNA-beviset, at lagdommer Jarle Golten Smørdal opplyste at retten hadde delt seg i et mindretall på to og et flertall på fem.

De to fagdommerne er en del av flertallet.

– Det er flertallets syn som vil bli lagt til grunn som rettens syn, sa Smørdal.