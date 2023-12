– Arbeiderpartiet vil ikke ha en amerikanisering av norsk arbeidsliv. Vi synes det er bra at amerikanske selskaper etablere seg i Norge, men vi forventer at de følger norske spilleregler og følger norsk lov, sier fagligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, i en pressemelding.

Det var E24 som først meldte om saken.

Siden 27. oktober har medlemmer i det svenske forbundet IF Metall vært i streik ved Teslas verksteder i Sverige. Årsaken er at det amerikanske selskapet nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

Flere norske organisasjoner har uttrykt sin støtte til den svenske streiken, og Dagsavisen melder fredag at Fellesforbundet her i Norge truer med streik.

I møtet vil Ap blant annet avklare Teslas holdning til ansattes rett til organisering, den norske modellen og en rekke andre spørsmål.

I forrige uke uttalte Elon Musk at han er «uenig med ideen om fagforeninger» i et intervju med New York Times. Tesla Norge har så langt ikke uttalt seg om saken.