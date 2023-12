– Politiet vil aldri be om din BankID, verken over telefon eller ved oppmøte, understreker politiinspektør Christina T. Rooth ved Oslo politidistrikt.

Hun sier at politiet har fått mange meldinger om personer som har blitt forsøkt svindlet ved at kriminelle utgir seg for å være politi. Disse møter gjerne opp på døren og sier at de skal varsle om at offeret er blitt svindlet.

Slike metoder brukes oftest mot eldre kvinner. Politiet har satt i gang etterforskning i politidistriktene i Oslo, Sørøst og Øst.

Ringer først, så på døren

Ifølge politiet er gangen i denne typen bedrageri slik:

1. Først blir en oppringt av noen som utgir seg for å være fra politiet eller Økokrim, med beskjed om at offeret holder på å bli svindlet.

2. De som sier de er fra politiet, setter så over telefonen til en annen kriminell som utgir seg å være fra banken og som så skal hjelpe.

3. Offeret blir bedt om å oppgi BankID-kode og passord, og ofte med beskjed om å flytte pengene over på en sikker konto.

4. Ved hjelp av BankID-informasjon som blir oppgitt, kommer svindlerne seg inn i nettbanken.

5. Politiet registrerer nå også en ny tilnærming der svindlerne kommer hjem til offeret og stjeler BankID, kodebrikke, bankkort eller telefon.

Råd fra politiet

Politiet har sammen med banker laget en video som illustrerer hvordan slike svindelforsøk har blitt gjennomført.

I tillegg råder politiet folk til å legge på røret dersom en henvendelse kjennes ubehagelig, stressende eller merkelig. Man skal alltid legge på dersom noen ber om BankID-opplysninger, og aldri gi slik informasjon verken til politiet eller banken, eller overføre penger på oppfordring fra andre.

Er man i tvil om en henvendelse fra noen som utgir seg for å være banken, ring bankens offisielle nummer. Hvis noen ringer fra politiet og ber om BankID eller møter på døren, ring 112.

Politiet ber også familien til sårbare eldre med verdier, om hjelpe til å sikre disse verdiene.