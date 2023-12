– Uansett hva de velger, vil det ikke få konsekvenser for deres arbeidsforhold. I og med at det er frivillig om man vil organisere seg eller ikke, mener vi å oppfylle hovedpunktet i den norske modellen. Tesla har ingen form for global policy mot et organisert arbeidsliv, sier Tangen i et svar til Ap, skriver Dagens Næringsliv.

Rett før helgen kalte Arbeiderpartiet Tesla Norge inn til Stortinget etter at det har stormet rundt den amerikanske elbilprodusenten. Tesla vil ikke inngå tariffavtale med ansatte ved svenske verksteder, og norske Fellesforbundet har varslet sympatistreik.

Fredag sa fagpolitisk talsperson Per Vidar Kjølmoen i Ap til E24 at Arbeiderpartiet ikke har for vane å kalle inn enkeltbedrifter til Stortinget, men at situasjonen med Tesla er såpass dramatisk at de likevel gjorde det.