Fastrenten på lån senkes med mellom 0,3 og 0,45 prosentpoeng, opplyser Nordea i en pressemelding.

Årsaken er at det har vært nedgang i de lange rentene.

– På kort sikt er det fortsatt usikkert om Norges Bank vil heve renten ytterligere fra dagens nivå, og det gjør at rentenedgangen er aktuell for fastrente som har en lengre horisont enn det flytende har, sier leder for privatmarked Randi Marjamaa i Nordea Norge.

For lån med tre års binding faller renten fra 5,15 til 4,75 prosent. Med nedgangen i fastrentesatsene kan man nå få bedre rente på binding enn innskudd.

– Det er relativt sjeldent vi ser at innskudd gir bedre rente enn lån, men akkurat nå er forventningene i markedet at rentenivået skal ned i løpet de nærmeste årene. Samtidig er det fortsatt usikkerhet i nær fremtid, sier Marjamaa.

Både på lån og innskudd er det mest vanlig med flytende rente blant norske husholdninger.