Det er oransje farevarsel for snøfall i Agder tirsdag. Det har snødd kraftig gjennom natten, og det er meldt sterk vind.

– Sånn som været er nå, er det nok lurt å vurdere hjemmekontor. Det hadde jeg gjort, hvis jeg kunne, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Vegtrafikksentralen Sør til NTB.

Han har dette rådet til folk som må ut på veien:

– Pass på deg selv, og vær godt forberedt. Ha med nok drivstoff, om det er strøm, diesel eller bensin, og ha med varme klær og gjerne en spade. Da er man klar hvis det skulle gå gærent.

Kolonnekjøring i fjellet

Vegvesenet opplyser at det har roet seg nord for Tvedestrand og Risør. Der er det snøføre, men ikke så ekstremt som i Agder.

– Vi brøyter det vi kan, men vinden skaper problemer. Det er mye snø å håndtere. Det kan være mye snø på gangveier og på fylkesveier, sier Larsen.

På riksvei 7 over Hardangervidda og på E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring.

– Er ikke gjort på et blunk

På Østlandet har det snødd mindre i natt. Men det kan fortsatt bli problemer på grunn av vinden og snøfonnene som ligger langs veiene.

– Nå ser vi jo asfalten, og det er en glede. Men vi jobber for fullt, for det blir ikke ferdig på et blunk når vi skal rydde opp etter et døgn med full snøstorm, sier trafikkoperatør Annie Serup i Vegtrafikksentralen Øst.

Hun sier at folk må kjøre etter forholdene når de skal på jobb.

– Hold god avstand, kjør forsiktig og ikke ta krevende forbikjøringer. Det er bedre å komme litt senere på jobb, enn ikke å komme på jobb i det hele tatt, sier hun.

Ruter advarer

På grunn av snøværet ber kollektivselskapet Ruter reisende beregne god tid.

– Det er meldt at det kan komme mye snø også natt til 2. januar, som kan påvirke kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Ruter planlegger for normal drift, men oppfordrer de reisende til å beregne god tid, skriver Ruter i en pressemelding mandag kveld.

Mandag kveld er det forsinkelser og innstillinger på flere linjer på grunn av krevende kjøreforhold.

– Med så uoversiktlig værsituasjon forbereder vi de reisende på at det kan oppstå forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken også tirsdag, opplyser Ruter.

Gikk på ski til pasient

Snøfallet får folk til å måtte tenke kreativt. VG skriver om hjemmesykepleier Gunn Marie Fjørtoft (68) som tok skiene fatt da hun skulle ut på hjemmebesøk.

Hun forteller at hun gikk omtrent en mil på ski fra Nøtterøy til Husøy, etter at hun først hadde gått på ski til kontoret.

– Dit jeg kom først holdt jo mannen på å måke snø, så han trodde bare det var en dame fra Husøy som var ute og gikk tur. Han var helt over seg, sier hjemmesykepleieren.