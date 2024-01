Til det nye registeret man må melde inn informasjon om både aksjehandler og eventuelle verv eller annet som innebærer en økonomisk interesse. I første omgang vil registeret publiseres i pdf-filer, men på sikt har Stortingets presidentskap en ambisjon om at det skal bli digitalt, oppdateres i sanntid og bli søkbart, skriver E24.

En av de viktigste endringene er at politikerne nå får en plikt til å registrere økonomiske interesser og verv som kan skape interessekonflikter. Tidligere var dette frivillig.

Politikerne må også registrere antall aksjer og verdi på transaksjonstidspunktet, og de som har indirekte eierinteresser i et eller flere selskaper, skal melde inn endringer i eierskapet hver måned. Tidligere har de kun måttet rapportere inn endringer hvert halvår.

Det nye registeret skal oppdateres annenhver uke.

Tidligere har man hatt ett register, hvor både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmene opplyser om sine verv og økonomiske interesser, men nå skal dette deles i to, ett for stortingsrepresentanter og ett for politikerne i regjering, inkludert statssekretærer og politiske rådgivere.

Stortinget har også bedt regjeringen se på forslag til hvordan også ektefellers aksjer kan registreres.