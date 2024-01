– Sørfold kommune er i dag et samfunn i dyp sorg, og det flagges på halv stang fra alle kommunale bygg i dag, sier ordfører Kolbjørn Mathisen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Natt til 1. nyttårsdag ble en mann i slutten av tenårene og en kvinne og en mann i 40-årene funnet døde i en bolig i kommunen. Et barn ble samtidig fraktet til sykehus med skader, mens et annet barn kom fysisk uskadd fra hendelsen.

En av de avdøde er siktet i saken.

Mathisen sier at kriseledelsen i kommunen fortsetter arbeidet tirsdag. Rådssalen på kommunehuset vil være åpen for innbyggerne mellom klokken 14 og 19 tirsdag, og Straumen skole åpnet klokken 12 for elever som ønsker å møtes. Der blir de tatt imot av helsesykepleier, Røde Kors og ansatte på skolen.

– Skolestart i morgen går som planlagt, sier Mathisen.

Han sier at kommunen vil tilpasse innsatsen sin ut ifra hva de mener er hensiktsmessig.

– Vi er en liten kommune der alle kjenner alle, og vi oppfordrer alle til å vise medmenneskelighet, sier ordføreren.

Han kom samtidig med en oppfordring til mediene om å vise forsiktighet overfor innbyggere som er i en sårbar situasjon.