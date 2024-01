De to nye fengslene skal bygges i Amazonas-provinsen Pastaza og i Santa Elena på Stillehavskysten, med byggestart 11. januar.

Noboa sier at stedene er valgt da de er langt unna de mest voldsrammede delene av landet, som havnebyen Guayaquil, der narkotikarelatert gjengvold har ført til brutale fengselsmassakrer. Presidenten sier at planen hans er å isolere de farligste fangene i et forsøk på å stoppe gjengkrigen bak murene – som har ført til rundt 460 dødsfall siden 2021.

Fengslene skal være identiske kopier av et fengsel bygget av El Salvadors president Nayib Bukele, som huser mer enn 12.000 mistenkte eller dømte gjengmedlemmer.