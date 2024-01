Det skriver energiminister Terje Aasland (Ap) i svaret på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen fra Frp.

Bakgrunnen er at helikopterprodusenten Sikorsky har problemer med å levere deler til S-92-helikopteret, som er den eneste typen som brukes til å fly offshore i Norge.

– Det skal være sikkert å dra og være på jobb på norsk kontinentalsokkel. I sin ytterste konsekvens betyr det at aktivitet må vike dersom det ikke er tilstrekkelig helikopterkapasitet, skriver Aasland i svaret sitt.

Som følge av leveringsproblemene har de to største helikopterselskapene i Norge, CHC og Bristow, begge måttet sette to og tre helikoptre på bakken.

Aasland skriver at departementet hans jobber tett med relevante amerikanske aktører om saken. Bransjen jobber også sammen for å finne tiltak for best å utnytte dagens helikopterkapasitet.

Videre skriver Aasland at det jobbes med å vurdere andre helikoptertyper enn S-92, men at det ikke vil løse problemet på kort sikt.

Grunnen til at det i dag kun er én helikoptertype som brukes offshore, henger sammen med at den andre hovedtypen som ble brukt i Norge, EC225 produsert av Airbus, ble satt på bakken permanent etter Turøy-ulykken i 2016.