Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at de fire var skikjørere og at ulykken skjedde da et tre tilsynelatende falt over kabelen i Acherkogelbahn. Ulykkesstedet var i ulendt terreng, og fotpatruljer og helikoptre ble satt inn for å hente de skadde.

En av danskene ble kritisk skadd, og fløyet til sykehus i Innsbruck, ifølge en talsperson for gondolselskapet. De skadde er to menn og to tenåringer, og lokalt politi bekrefter overfor B.T. at det dreier seg om en dansk familie.

Gondolen falt ned i snøen fra en høyde på rundt sju meter. Gondolbanen er nesten tre kilometer lang og frakter skiløpere opp til rundt 2000 meters høyde.

Ifølge selskapets talsperson var gondolbanen full av folk da ulykken skjedde i godt vær. De øvrige skiløperne kom seg trygt ut av gondolene, sier en talsperson for politiet i Innsbruck.